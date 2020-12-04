Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 декабря (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли десять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 763 новых случая заражения коронавирусом.
489 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 декабря составляет 57 996 человек (В Харькове – 40 550 человек).
Из них:
– 788 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);
– 20 455 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 146 человек);
– 36 753 человек выздоровели (за сутки – 101 человек).
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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