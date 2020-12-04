04.12.2020 10:34

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 декабря (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли десять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 763 новых случая заражения коронавирусом.



489 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 декабря составляет 57 996 человек (В Харькове – 40 550 человек).



Из них:



– 788 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);



– 20 455 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 146 человек);



– 36 753 человек выздоровели (за сутки – 101 человек).