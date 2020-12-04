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04.12.2020  08:32   

Коронавирус в Харькове: статистика на утро 4 декабря (СНБО)

В Харьковской области за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 763 человек.


//Facebook

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 декабря составляет 58 030 человек.

Из них:

– 777 летальных случаев (за последние сутки никто не умер);

– 35 785 человек выздоровели (данных о выздоровевших за сутки нет).

– 21 468 человек еще болеют (за сутки статистика увеличилась на 763 человека).

– 59172 человека все еще находятся под подозрением (за сутки данных нет).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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