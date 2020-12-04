Коронавирус в Харькове: статистика на утро 4 декабря (СНБО)

В Харьковской области за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 763 человек.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 декабря составляет 58 030 человек.
Из них:
– 777 летальных случаев (за последние сутки никто не умер);
– 35 785 человек выздоровели (данных о выздоровевших за сутки нет).
– 21 468 человек еще болеют (за сутки статистика увеличилась на 763 человека).
– 59172 человека все еще находятся под подозрением (за сутки данных нет).
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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