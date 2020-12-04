04.12.2020 08:32

Коронавирус в Харькове: статистика на утро 4 декабря (СНБО)

В Харьковской области за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 763 человек.



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Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 4 декабря составляет 58 030 человек.



Из них:



– 777 летальных случаев (за последние сутки никто не умер);



– 35 785 человек выздоровели (данных о выздоровевших за сутки нет).



– 21 468 человек еще болеют (за сутки статистика увеличилась на 763 человека).



– 59172 человека все еще находятся под подозрением (за сутки данных нет).