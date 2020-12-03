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03.12.2020  09:37   

Коронавирус в Харькове: статистика на утро 3 декабря (СНБО)

В Харьковской области за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 906 человек.


//Facebook

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 декабря составляет 57267 человек.

Из них:

– 777 летальных случаев (за последние сутки умерли 11 человек);

– 35785 человек выздоровели (за сутки – 1 047 человек).

– 20705 человека еще болеют (за сутки сатистика уменьшилась на 152 человека).

– 59172 человек все еще находятся под подозрением (за сутки прирост на 896 человек).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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