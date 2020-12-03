Коронавирус в Харькове: статистика на утро 3 декабря (СНБО)

В Харьковской области за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 906 человек.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 декабря составляет 57267 человек.
Из них:
– 777 летальных случаев (за последние сутки умерли 11 человек);
– 35785 человек выздоровели (за сутки – 1 047 человек).
– 20705 человека еще болеют (за сутки сатистика уменьшилась на 152 человека).
– 59172 человек все еще находятся под подозрением (за сутки прирост на 896 человек).
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололед. Слабая метель. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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