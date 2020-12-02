02.12.2020 15:41

В Харькове – 436 новых случаев заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 2 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 39 623 случая заболевания коронавирусом.



//city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 56 337 случаев заболевания COVID-19, 20 833 человека находятся под медицинским наблюдением, 34 686 пациентов выздоровели, 768 – умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 2 грудня в Украине зафиксировано 13 141 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 758 264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 12 717 человек умерли, 369 054 - выздоровели.