Главная Новости Медицина С территории гаражного кооператива скорая забрала мужину с переохлаждением (ЦЭМПиМК)
02.12.2020  11:21   

С территории гаражного кооператива скорая забрала мужину с переохлаждением (ЦЭМПиМК)

Количество вызовов в службу «103» по поводу «Переохлаждение» постепенно растет.


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В первый день зимы, в 6:42 1 декабря, такой вызов поступил из села. Слобожанское, Змиевского района.

В экстренной медицинской помощи нуждался 51-летний мужчина, которого без сознания нашел прохожий на территории одного из гаражных кооперативов.

После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи, бригада скорой госпитализировали пострадавшего в лечебное учреждение.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  переохлаждение, скорая, харьков
 
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