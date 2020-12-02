С территории гаражного кооператива скорая забрала мужину с переохлаждением (ЦЭМПиМК)

Количество вызовов в службу «103» по поводу «Переохлаждение» постепенно растет.
В первый день зимы, в 6:42 1 декабря, такой вызов поступил из села. Слобожанское, Змиевского района.
В экстренной медицинской помощи нуждался 51-летний мужчина, которого без сознания нашел прохожий на территории одного из гаражных кооперативов.
После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи, бригада скорой госпитализировали пострадавшего в лечебное учреждение.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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