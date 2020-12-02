02.12.2020 11:21

С территории гаражного кооператива скорая забрала мужину с переохлаждением (ЦЭМПиМК)

Количество вызовов в службу «103» по поводу «Переохлаждение» постепенно растет.



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В первый день зимы, в 6:42 1 декабря, такой вызов поступил из села. Слобожанское, Змиевского района.

В экстренной медицинской помощи нуждался 51-летний мужчина, которого без сознания нашел прохожий на территории одного из гаражных кооперативов.

После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи, бригада скорой госпитализировали пострадавшего в лечебное учреждение.