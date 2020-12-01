01.12.2020 12:32

Грипп в Харькове: статистика (ХОЛЦ)

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 1,7% населения области – 44346 человек, в том числе 16579 детей.



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За неделю с 23 по 29 ноября в области заболело 5967 человек, из них 2569 - дети в возрасте до 17 лет.



Показатель заболеваемости составляет 225,78 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 47,2% и на 15,4% больше по сравнению с аалогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 46 человек, из них 41 ребенок.



Самый высокий показатель в области зарегистрированов Купянском - 611,14 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Золочевском районе: 24,25 на 100 тысяч населения.



По состоянию на 30 ноября привито против гриппа 6475 человек, из них 30,7% из групп риска.