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01.12.2020  12:20   

264 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Харькове (ХГС)

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.


city.kharkov.ua
По состоянию на 1 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 39 187 случаев заболевания коронавирусом.
 
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 55 690 случаев заболевания COVID-19, 21 393 человека находятся под медицинским наблюдением, 33 540 пациентов выздоровели, 757 – умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 декабря в Украине зафиксировано 12 498 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 745 123 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 12 548 человек умерли, 355 172 - выздоровели. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коронавирус, харьков, covid-19
 
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