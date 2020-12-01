01.12.2020 12:20

264 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Харькове (ХГС)

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



city.kharkov.ua

По состоянию на 1 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 39 187 случаев заболевания коронавирусом.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 55 690 случаев заболевания COVID-19, 21 393 человека находятся под медицинским наблюдением, 33 540 пациентов выздоровели, 757 – умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 декабря в Украине зафиксировано 12 498 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 745 123 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 12 548 человек умерли, 355 172 - выздоровели.