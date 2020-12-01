Отравление в Дергачевском лицее: дети выздоровели, источник заражения не нашли (ХОЛЦ)

Одна из версий отравления – ненадлежащее санитарное состояние пищеблока.
По состоянию на 30 ноября новых случаев заболеваний среди учащихся и персонала коммунального учреждения «Дергачевский лицей №3» Дергачевского районного совета не зарегистрированы. Все заболевшие закончили амбулаторное лечение, выписаны в удовлетворительном состоянии с диагнозом гастроэнтероколит неустановленной этиологии.
По результатам бактериологических исследований больных и контактных возбудители кишечных инфекций не выделены. Медицинское наблюдение за контактными детьми и персоналом закончено.
Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов и готовых блюд, смывов с объектов внешней среды и воды питьевой бутилированной соответствуют НД по микробиологическим показателям. Проба воды из коммунального водопровода не соответствует требованиям Государственных санитарных норм и правил. Исследование воды из коммунального водопровода также не выявили антиген ротавируса и антиген вируса гепатита А. Продолжаются лабораторные исследования воды питьевой на энтеровирусы.
Вероятной причиной возникновения вспышки достоверно было употребление недоброкачественных пищевых продуктов. Обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки - ненадлежащее санитарное состояние пищеблока, нарушение товарного соседства продуктов питания, сроков и правил их хранения.
Источник инфекции и факторы передачи не установлен.
То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, сосредоточтечь на решении одной, зато самой важной задачи.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
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