Главная Новости Медицина Отравление в Дергачевском лицее: дети выздоровели, источник заражения не нашли (ХОЛЦ)
01.12.2020  08:03   

Отравление в Дергачевском лицее: дети выздоровели, источник заражения не нашли (ХОЛЦ)

Одна из версий отравления – ненадлежащее санитарное состояние пищеблока.


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По состоянию на 30 ноября новых случаев заболеваний среди учащихся и персонала коммунального учреждения «Дергачевский лицей №3» Дергачевского районного совета не зарегистрированы. Все заболевшие закончили амбулаторное лечение, выписаны в удовлетворительном состоянии с диагнозом гастроэнтероколит неустановленной этиологии.

По результатам бактериологических исследований больных и контактных возбудители кишечных инфекций не выделены. Медицинское наблюдение за контактными детьми и персоналом закончено.

Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов и готовых блюд, смывов с объектов внешней среды и воды питьевой бутилированной соответствуют НД по микробиологическим показателям. Проба воды из коммунального водопровода не соответствует требованиям Государственных санитарных норм и правил. Исследование воды из коммунального водопровода также не выявили антиген ротавируса и антиген вируса гепатита А. Продолжаются лабораторные исследования воды питьевой на энтеровирусы.

Вероятной причиной возникновения вспышки достоверно было употребление недоброкачественных пищевых продуктов. Обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки - ненадлежащее санитарное состояние пищеблока, нарушение товарного соседства продуктов питания, сроков и правил их хранения.

Источник инфекции и факторы передачи не установлен.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, лицей, дергачи, харьков
 
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