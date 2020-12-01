01.12.2020 08:03

Отравление в Дергачевском лицее: дети выздоровели, источник заражения не нашли (ХОЛЦ)

Одна из версий отравления – ненадлежащее санитарное состояние пищеблока.



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По состоянию на 30 ноября новых случаев заболеваний среди учащихся и персонала коммунального учреждения «Дергачевский лицей №3» Дергачевского районного совета не зарегистрированы. Все заболевшие закончили амбулаторное лечение, выписаны в удовлетворительном состоянии с диагнозом гастроэнтероколит неустановленной этиологии.



По результатам бактериологических исследований больных и контактных возбудители кишечных инфекций не выделены. Медицинское наблюдение за контактными детьми и персоналом закончено.



Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов и готовых блюд, смывов с объектов внешней среды и воды питьевой бутилированной соответствуют НД по микробиологическим показателям. Проба воды из коммунального водопровода не соответствует требованиям Государственных санитарных норм и правил. Исследование воды из коммунального водопровода также не выявили антиген ротавируса и антиген вируса гепатита А. Продолжаются лабораторные исследования воды питьевой на энтеровирусы.



Вероятной причиной возникновения вспышки достоверно было употребление недоброкачественных пищевых продуктов. Обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки - ненадлежащее санитарное состояние пищеблока, нарушение товарного соседства продуктов питания, сроков и правил их хранения.



Источник инфекции и факторы передачи не установлен.