Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 120 случаев COVID-19.
Из них 115 - в городе Харькове.
2 человека заболели в Дергачевском, по 1 - Змиевском, Красноградском, Харьковском районах.
Всего по области зарегистрировано 55330 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 32315 больных выздоровели, 750 - умерли.
Если вас осенила внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все планы. Сегодня вы можете впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажность:
давление:
ветер: