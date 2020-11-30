Главная Новости Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)
30.11.2020  11:08   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 120 случаев COVID-19.


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Из них 115 - в городе Харькове.

2 человека заболели в Дергачевском, по 1 - Змиевском, Красноградском, Харьковском районах.

Всего по области зарегистрировано 55330 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 32315 больных выздоровели, 750 - умерли.



 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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