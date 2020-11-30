30.11.2020 10:06

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 30 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли четыре человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.



115 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 ноября составляет 55330 человек (в Харькове – 38923 человек).



Из них:



– 750 летальных случаев (за последние сутки умерли 4 человека);



– 22265 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 1171 человек);



– 32315 человек выздоровели (за сутки – 1287 человек).