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30.11.2020  10:06   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 30 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли четыре человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.

115 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 ноября составляет 55330 человек (в Харькове – 38923 человек).

Из них:

– 750 летальных случаев (за последние сутки умерли 4 человека);

– 22265 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 1171 человек);

– 32315 человек выздоровели (за сутки – 1287 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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