27.11.2020 11:24

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 595 случаев COVID-19.



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471 заболевших – жители Харькова.

Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:



31 человек заболел в Харьковском,

15 – Богодуховском,

по 11 – Змиевском, Нововодолажском,

по 10 – Красноградском и Чугуевском,

9 – Дергачевском,

5 – городе Люботин,

4 – Зачепиловском,

по 3 – Купянском, Лозовском,

по 2 – Балаклейском, Близнюковском, Кегичевском, Краснокутском,

по 1 – Великобурлукском, Волчанском, Первомайском, Сахновщинском районах.



Всего по области зарегистрировано 54021 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 28291 больной выздоровел, 740 – умерли.