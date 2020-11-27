Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 595 случаев COVID-19.
471 заболевших – жители Харькова.
Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
31 человек заболел в Харьковском,
15 – Богодуховском,
по 11 – Змиевском, Нововодолажском,
по 10 – Красноградском и Чугуевском,
9 – Дергачевском,
5 – городе Люботин,
4 – Зачепиловском,
по 3 – Купянском, Лозовском,
по 2 – Балаклейском, Близнюковском, Кегичевском, Краснокутском,
по 1 – Великобурлукском, Волчанском, Первомайском, Сахновщинском районах.
Всего по области зарегистрировано 54021 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 28291 больной выздоровел, 740 – умерли.
Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажность:
давление:
ветер: