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27.11.2020  11:24   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 595 случаев COVID-19.


//Facebook

471 заболевших – жители Харькова.

Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:

31 человек заболел в Харьковском,
15 – Богодуховском,
по 11 – Змиевском, Нововодолажском,
по 10 – Красноградском и Чугуевском,
9 – Дергачевском,
5 – городе Люботин,
4 – Зачепиловском,
по 3 – Купянском, Лозовском,
по 2 – Балаклейском, Близнюковском, Кегичевском, Краснокутском,
по 1 – Великобурлукском, Волчанском, Первомайском, Сахновщинском районах.

Всего по области зарегистрировано 54021 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 28291 больной выздоровел, 740 – умерли.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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