Главная Новости Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 27 ноября (ХОЛЦ)
27.11.2020  10:27   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 27 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли шесть человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 595 новых случаев заражения коронавирусом.

471 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 ноября составляет 54021 человек (в Харькове – 38198 человек).

Из них:

– 740 летальных случая (за последние сутки умерли 6 человек);

– 24990 человека находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 1062 человека);

– 28291 человек выздоровели (за сутки – 1651 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.11 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА) 26.11 Медицина В Харькове – 433 новых случая заболевания коронавирусом (ХГС) 26.11 Медицина Впервые область обогнала город по коронавирусу: каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 