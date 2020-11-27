Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 27 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 595 новых случаев заражения коронавирусом.
471 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 ноября составляет 54021 человек (в Харькове – 38198 человек).
Из них:
– 740 летальных случая (за последние сутки умерли 6 человек);
– 24990 человека находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 1062 человека);
– 28291 человек выздоровели (за сутки – 1651 человек).
Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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