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26.11.2020  13:55   

В Харькове – 433 новых случая заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 26 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 37 727 случаев заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 53 426 случаев заболевания COVID-19, 26 052 человека находятся под медицинским наблюдением, 26 640 пациентов выздоровели, 734 – умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано 15 331 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 677 189 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 11 717 человек умерли, 317 395 – выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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