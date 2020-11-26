Главная Новости Медицина Впервые область обогнала город по коронавирусу: каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)
26.11.2020  12:36   

Впервые область обогнала город по коронавирусу: каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине зафиксировали 894 случаев COVID-19


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Из них 433 заболели в Харькове, 461 – по области.

Диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

54 человека заболели в Балаклейском,
49 - Изюмском,
47 - Харьковском,
43 - Великобурлукском,
30 - Змиевском,
30 - Красоградском,
26 - Краснокутском,
25 - Дергачевском,
24 - Валковском,
24 - городе Люботин,
21 - Первомайском,
16 - Лозовском,
12 - Купянском,
9 - Волчанском,
7 - Двуречанском,
7 - Шевченковском,
6 - Близнюковском,
6 - Нововодолажском,
5 - Зачепиловском,
5 - Кегичевском,
5 - Чугуевском,
4 - Золочевском,
2 - Сахновщинском,
2 - Боровском,
1 - Барвенковском,
1 - Богодуховском районах.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 ноября составляет 53426 человека.

Из них:

– 734 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);

– 26640 человек выздоровели (за сутки – 1322 человека).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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