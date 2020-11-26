26.11.2020 12:36

Впервые область обогнала город по коронавирусу: каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине зафиксировали 894 случаев COVID-19



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Из них 433 заболели в Харькове, 461 – по области.



Диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:



54 человека заболели в Балаклейском,

49 - Изюмском,

47 - Харьковском,

43 - Великобурлукском,

30 - Змиевском,

30 - Красоградском,

26 - Краснокутском,

25 - Дергачевском,

24 - Валковском,

24 - городе Люботин,

21 - Первомайском,

16 - Лозовском,

12 - Купянском,

9 - Волчанском,

7 - Двуречанском,

7 - Шевченковском,

6 - Близнюковском,

6 - Нововодолажском,

5 - Зачепиловском,

5 - Кегичевском,

5 - Чугуевском,

4 - Золочевском,

2 - Сахновщинском,

2 - Боровском,

1 - Барвенковском,

1 - Богодуховском районах.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 ноября составляет 53426 человека.



Из них:



– 734 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);



– 26640 человек выздоровели (за сутки – 1322 человека).