Впервые область обогнала город по коронавирусу: каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине зафиксировали 894 случаев COVID-19
Из них 433 заболели в Харькове, 461 – по области.
Диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
54 человека заболели в Балаклейском,
49 - Изюмском,
47 - Харьковском,
43 - Великобурлукском,
30 - Змиевском,
30 - Красоградском,
26 - Краснокутском,
25 - Дергачевском,
24 - Валковском,
24 - городе Люботин,
21 - Первомайском,
16 - Лозовском,
12 - Купянском,
9 - Волчанском,
7 - Двуречанском,
7 - Шевченковском,
6 - Близнюковском,
6 - Нововодолажском,
5 - Зачепиловском,
5 - Кегичевском,
5 - Чугуевском,
4 - Золочевском,
2 - Сахновщинском,
2 - Боровском,
1 - Барвенковском,
1 - Богодуховском районах.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 ноября составляет 53426 человека.
Из них:
– 734 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);
– 26640 человек выздоровели (за сутки – 1322 человека).
Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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