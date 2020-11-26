Новый антирекорд по коронавирусу: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 26 ноября (ХОЛЦ)

Впервые количество заболевших в области превысило показатели Харькова.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 894 новых случаев заражения коронавирусом.
433 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 ноября составляет 53426 человек (в Харькове – 37727 человек).
Из них:
– 734 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);
– 26052 человека находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 437 человек);
– 26640 человек выздоровели (за сутки – 1322 человека).
Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю.
Пасмурно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах местами гололедица.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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