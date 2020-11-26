26.11.2020 10:24

Новый антирекорд по коронавирусу: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 26 ноября (ХОЛЦ)

Впервые количество заболевших в области превысило показатели Харькова.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 894 новых случаев заражения коронавирусом.



433 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 ноября составляет 53426 человек (в Харькове – 37727 человек).



Из них:



– 734 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);



– 26052 человека находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 437 человек);



– 26640 человек выздоровели (за сутки – 1322 человека).