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26.11.2020  10:24   

Новый антирекорд по коронавирусу: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 26 ноября (ХОЛЦ)

Впервые количество заболевших в области превысило показатели Харькова.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 894 новых случаев заражения коронавирусом.

433 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 ноября составляет 53426 человек (в Харькове – 37727 человек).

Из них:

– 734 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);

– 26052 человека находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 437 человек);

– 26640 человек выздоровели (за сутки – 1322 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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