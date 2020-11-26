100% коек для больных с COVID-19 в больницах Харькова обеспечены кислородом (ХОГА)

Город уже получил 461 концентратор, закупленный за государственный счет, и около 60 кислородных концентраторов, которые местные власти закупили за счет городского бюджета.
Такие данные привел на брифинге заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.
«Все определенные для приема больных COVID-19 городские больницы обеспечены кислородом уже не на 80%, а на 100%», - отметил Тарас Пастух.
По словам заместителя председателя ХОГА, в области удалось сформировать резерв кислородных концентраторов, который будет передан в пользование железнодорожным больницам, которые уже в ближайшее время начнут прием больных с коронавирусной инфекцией.
Также он отметил, что все районные больницы, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией, уже получили кислородные концентраторы, закупленные за государственные средства.
«Сейчас мы можем констатировать, что все учреждения, которые подчинены областной власти обеспечены на 80%, а иногда и больше коечного фонда для ковида, - сообщил Тарас Пастух. - Обеспеченность кислородом районных медицинских учреждений, работающих с больными ковид, составляет от 50 до 80% коечного фонда».
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