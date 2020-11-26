Главная Новости Медицина 100% коек для больных с COVID-19 в больницах Харькова обеспечены кислородом (ХОГА)
26.11.2020  08:09   

100% коек для больных с COVID-19 в больницах Харькова обеспечены кислородом (ХОГА)

Город уже получил 461 концентратор, закупленный за государственный счет, и около 60 кислородных концентраторов, которые местные власти закупили за счет городского бюджета.


// ukrinform.ru

Такие данные привел на брифинге заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

«Все определенные для приема больных COVID-19 городские больницы обеспечены кислородом уже не на 80%, а на 100%», - отметил Тарас Пастух.

По словам заместителя председателя ХОГА, в области удалось сформировать резерв кислородных концентраторов, который будет передан в пользование железнодорожным больницам, которые уже в ближайшее время начнут прием больных с коронавирусной инфекцией.

Также он отметил, что все районные больницы, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией, уже получили кислородные концентраторы, закупленные за государственные средства.

«Сейчас мы можем констатировать, что все учреждения, которые подчинены областной власти обеспечены на 80%, а иногда и больше коечного фонда для ковида, - сообщил Тарас Пастух. - Обеспеченность кислородом районных медицинских учреждений, работающих с больными ковид, составляет от 50 до 80% коечного фонда».

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больница, кислород
 
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