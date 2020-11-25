Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 546 случаев COVID-19.
Из них 355 - в городе Харькове, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
56 человек заболели в Купянском,
29 - Чугуевском,
19 - Сахновщинском,
16 - Харьковском,
14 - Кегичевском,
12 - Боровском,
11 - Лозовском,
8 - Валковском,
7 - Зачепиловском,
6 - Дергачевском,
3 - Богодуховском,
2 - Волчанском,
2 - Змиевском,
2 - Коломакском,
2 - городе Люботин,
1 - Балаклейском,
1 - Нововодолажском районах.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 ноября составляет 52532 человека.
Из них:
– 725 летальных случая (за последние сутки умерли восемь человек);
– 25318 человек выздоровели (за сутки – 1502 человека).
Звезды советуют уходить в сторону от любых споров. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения, – именно там есть реальные шансы преуспеть.
Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются на протяжении суток, днем могут усилиться, но к вечеру начнут ослабевать. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
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