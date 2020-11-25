25.11.2020 10:02

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 546 случаев COVID-19.



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Из них 355 - в городе Харькове, сообщили в пресс-службе ХОГА.



Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:



56 человек заболели в Купянском,

29 - Чугуевском,

19 - Сахновщинском,

16 - Харьковском,

14 - Кегичевском,

12 - Боровском,

11 - Лозовском,

8 - Валковском,

7 - Зачепиловском,

6 - Дергачевском,

3 - Богодуховском,

2 - Волчанском,

2 - Змиевском,

2 - Коломакском,

2 - городе Люботин,

1 - Балаклейском,

1 - Нововодолажском районах.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 ноября составляет 52532 человека.



Из них:



– 725 летальных случая (за последние сутки умерли восемь человек);



– 25318 человек выздоровели (за сутки – 1502 человека).