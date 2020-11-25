Главная Новости Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)
25.11.2020  10:02   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 546 случаев COVID-19.


//Facebook

Из них 355 - в городе Харькове, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:

56 человек заболели в Купянском,
29 - Чугуевском,
19 - Сахновщинском,
16 - Харьковском,
14 - Кегичевском,
12 - Боровском,
11 - Лозовском,
8 - Валковском,
7 - Зачепиловском,
6 - Дергачевском,
3 - Богодуховском,
2 - Волчанском,
2 - Змиевском,
2 - Коломакском,
2 - городе Люботин,
1 - Балаклейском,
1 - Нововодолажском районах.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 ноября составляет 52532 человека.

Из них:

– 725 летальных случая (за последние сутки умерли восемь человек);

– 25318 человек выздоровели (за сутки – 1502 человека).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.11 Медицина В Харькове – 254 новых случая заболевания коронавирусом (ХГС) 24.11 Медицина От коронавируса за сутки умерли 12 человек: статистика заболеваний по районам (ХОГА) 23.11 Криминал и происшествия ФОТО: Сколько штрафов нарушителям карантина выписала полиция (МВД)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 