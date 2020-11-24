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24.11.2020  09:51   

От коронавируса за сутки умерли 12 человек: статистика заболеваний по районам (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 355 случаев COVID-19.


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Из них 254 - в городе Харькове, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
17 человек заболели в Чугуевском,
16 - Богодуховском,
14 - Купянском,
11 - Харьковском,
11 - Змиевском,
11 - Краснокутском,
7 - Балаклейском,
6 - Дергачевском,
6 - Изюмском,
1 - Красноградском районе
1 - городе Люботин.

Всего по области зарегистрировано 51986 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 23816 больных выздоровели, 717 - умерли.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 ноября составляет 51986 человек.

Из них:

– 717 летальных случая (за последние сутки умерли 12 человека);

– 23816 человек выздоровели (за сутки – 840 человек).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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