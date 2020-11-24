24.11.2020 09:51

От коронавируса за сутки умерли 12 человек: статистика заболеваний по районам (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 355 случаев COVID-19.



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Из них 254 - в городе Харькове, сообщили в пресс-службе ХОГА.



Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:

17 человек заболели в Чугуевском,

16 - Богодуховском,

14 - Купянском,

11 - Харьковском,

11 - Змиевском,

11 - Краснокутском,

7 - Балаклейском,

6 - Дергачевском,

6 - Изюмском,

1 - Красноградском районе

1 - городе Люботин.



Всего по области зарегистрировано 51986 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 23816 больных выздоровели, 717 - умерли.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 ноября составляет 51986 человек.



Из них:



– 717 летальных случая (за последние сутки умерли 12 человека);



– 23816 человек выздоровели (за сутки – 840 человек).