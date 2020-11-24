От коронавируса за сутки умерли 12 человек: статистика заболеваний по районам (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 355 случаев COVID-19.
Из них 254 - в городе Харькове, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
17 человек заболели в Чугуевском,
16 - Богодуховском,
14 - Купянском,
11 - Харьковском,
11 - Змиевском,
11 - Краснокутском,
7 - Балаклейском,
6 - Дергачевском,
6 - Изюмском,
1 - Красноградском районе
1 - городе Люботин.
Всего по области зарегистрировано 51986 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 23816 больных выздоровели, 717 - умерли.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 ноября составляет 51986 человек.
Из них:
– 717 летальных случая (за последние сутки умерли 12 человека);
– 23816 человек выздоровели (за сутки – 840 человек).
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, принять важные решения.
Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
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