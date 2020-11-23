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23.11.2020  11:12   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 236 случаев COVID-19.


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Из них 153 - в Харькове, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
32 человека заболели в Харьковском,
30 - Чугуевском,
11 - Балаклейском,
5 - Валковском,
2 - Нововодолажском,
1 - Кегичивском,
1 - Дергачевском,
1 - Первомайском.

Всего по области зарегистрировано 51631 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 22970 больных выздоровели, 705 - умерли.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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