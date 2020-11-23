Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 236 случаев COVID-19.
Из них 153 - в Харькове, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
32 человека заболели в Харьковском,
30 - Чугуевском,
11 - Балаклейском,
5 - Валковском,
2 - Нововодолажском,
1 - Кегичивском,
1 - Дергачевском,
1 - Первомайском.
Всего по области зарегистрировано 51631 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 22970 больных выздоровели, 705 - умерли.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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