Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 23 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от СOVID-19 умерли четыре человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 236 новых случаев заражения коронавирусом.
153 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 ноября составляет 51631 человек (в Харькове – 36685 человек).
Из них:
– 705 летальных случая (за последние сутки умерли 4 человека);
– 27950 человек находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 1347 человек);
– 22976 человек выздоровели (за сутки – 1579 человек).
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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