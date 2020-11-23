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23.11.2020  10:11   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 23 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от СOVID-19 умерли четыре человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 236 новых случаев заражения коронавирусом.

153 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 ноября составляет 51631 человек (в Харькове – 36685 человек).

Из них:

– 705 летальных случая (за последние сутки умерли 4 человека);

– 27950 человек находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 1347 человек);

– 22976 человек выздоровели (за сутки – 1579 человек).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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