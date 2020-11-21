21.11.2020 11:48

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 21 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от СOVID-19 умерли девять человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 531 новый случай заражения коронавирусом.



312 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 ноября составляет 50246 человек (в Харькове – 36233 человек).



Из них:



– 691 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);



– 30654 человек находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 709 человек);



– 19432 человек выздоровели (за сутки – 1231 человек).