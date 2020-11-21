Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 21 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от СOVID-19 умерли девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 531 новый случай заражения коронавирусом.
312 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 ноября составляет 50246 человек (в Харькове – 36233 человек).
Из них:
– 691 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);
– 30654 человек находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 709 человек);
– 19432 человек выздоровели (за сутки – 1231 человек).
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Из-за атмосферного фронта в Харьков ожидаются туман, гололед и мокрый снег.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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