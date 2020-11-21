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21.11.2020  11:48   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 21 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от СOVID-19 умерли девять человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 531 новый случай заражения коронавирусом.

312 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 ноября составляет 50246 человек (в Харькове – 36233 человек).

Из них:

– 691 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);

– 30654 человек находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 709 человек);

– 19432 человек выздоровели (за сутки – 1231 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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