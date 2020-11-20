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20.11.2020  13:24   

В Харькове – 343 новых случая заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 20 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 35 911 случаев заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 50 246 случаев заболевания COVID-19, 31 363 человека находятся под медицинским наблюдением, 18 201 пациент выздоровел, 682 – умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 20 ноября в Украине зафиксировано 14 575 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 598 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 10 598 человек умерли, 274 324 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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