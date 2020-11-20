В Харькове – 343 новых случая заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 20 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 35 911 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его энтузиазм не будет знать границ.
Из-за атмосферного фронта в Харьков ожидаются туман, гололед и мокрый снег.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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