20.11.2020 11:17

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине COVID-19 подтвержден у 663 человек.



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В частности, заболели 343 жителя Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.



Также диагноз подтвержден у жителей области:

78 человек – из Купянского района,

31 - Чугуевского,

28 – Боровского,

24 – Богодуховского,

19 – Харьковского,

17 - Лозовского,

15 - Краснокутского,

14 – Змиевского,

14 – Изюмского,

11 - Волчанского,

7 - Валковского,

7 - Красноградского,

4 – Зачепиловского,

3 - Балаклейского,

3 - Нововодолажского,

3 - Первомайского,

2 – Кегичевского,

2 – г. Люботина,

1 – Великобурлукского,

1 – Сахновщинского,

1 – Печенежского районов.



Всего по области зарегистрировано 50276 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 18201 больной выздоровел (за последние сутки – 1358 человек), 682 – умерли (за последние сутки – 6 человек).