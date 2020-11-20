Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине COVID-19 подтвержден у 663 человек.
В частности, заболели 343 жителя Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Также диагноз подтвержден у жителей области:
78 человек – из Купянского района,
31 - Чугуевского,
28 – Боровского,
24 – Богодуховского,
19 – Харьковского,
17 - Лозовского,
15 - Краснокутского,
14 – Змиевского,
14 – Изюмского,
11 - Волчанского,
7 - Валковского,
7 - Красноградского,
4 – Зачепиловского,
3 - Балаклейского,
3 - Нововодолажского,
3 - Первомайского,
2 – Кегичевского,
2 – г. Люботина,
1 – Великобурлукского,
1 – Сахновщинского,
1 – Печенежского районов.
Всего по области зарегистрировано 50276 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 18201 больной выздоровел (за последние сутки – 1358 человек), 682 – умерли (за последние сутки – 6 человек).
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