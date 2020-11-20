20.11.2020 10:49

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 20 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от СOVID-19 умерли шесть человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 633 новых случая заражения коронавирусом.



343 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 ноября составляет 50246 человек (в Харькове – 35911 человек).



Из них:



– 682 летальных случая (за последние сутки умерли 6 человек);



– 31363 человек находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 731 человек);



– 18201 человек выздоровели (за сутки – 1358 человек).