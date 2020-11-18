Больницы Харькова и области, работающие с больными COVID-19, получили кислородные концентраторы (ХОГА)

18.11.2020 20:05

Все концентраторы приобретены за средства государственного бюджета.

16 ноября часть концентраторов была распределена между областными учреждениями: 35 концентраторов получил областной госпиталь ветеранов войны, 6 - областной диспансер радиационной защиты, 31 - областная клиническая инфекционная больница, 21 - областная клиническая больница и 10 - областная детская инфекционная больница.

18 ноября оборудование передали учреждениям Красноградского, Первомайского, Волчанского, Балаклейского, Купянского, Лозовского, Изюмского районов.

Как сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух, в ближайшее время концентраторы получат также Волковская, Змиевская и Богодуховская районные больницы.

«В целом Харьковщина получила 120 кислородных концентраторов на одного пациента и 250 - на двух пациентов. Еще 30 концентраторов из этой партии должны поступить в ближайшее время», - уточнил Тарас Пастух.

Часть концентраторов оставят в качестве небольшого резерва, чтобы мобильно обеспечивать те учреждения, которые потребуют дополнительных приборов.

Всего Харьковская область получила 37 млн ​​грн на решение вопросов кислородного обеспечения, половина из которых была разделена на область, половина - на город Харьков.

«Законтрактованные городским советом Харькова концентраторы в количестве 461 штуки, закупленные через медицинские учреждения, определены для оказания помощи по ковид, проходили растаможку, но процесс приостановлен из-за проведения проверки соблюдения таможенного законодательства. Они предназначены для заведений города Харькова, часть из них будет передана в железнодорожные больницы. Сразу после того, как они поступят в учреждения, на ближайшее время все критические вопросы с кислородом как в городе Харькове, так и в Харьковской области будут сняты. Обеспеченность коек кислородом составит 50-60%», - рассказал заместитель председателя ХОГА.

Он также сообщил, уже принято постановление Кабинета министров, по которому регион получит средства на проведение централизованного кислорода в больницах.

«Мы проехали 8 районных больниц, побывали в каждом ковидном отделении. Увидели имеющуюся там ситуацию, обеспечение кислородом - как централизованное, так и через кислородные концентраторы, узнали потребность. На днях посетим другие заведения. Будем на базе этого решать вопрос обеспечения больниц централизованным кислородом.