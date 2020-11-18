Больницы Харькова и области, работающие с больными COVID-19, получили кислородные концентраторы (ХОГА)

Все концентраторы приобретены за средства государственного бюджета.
16 ноября часть концентраторов была распределена между областными учреждениями: 35 концентраторов получил областной госпиталь ветеранов войны, 6 - областной диспансер радиационной защиты, 31 - областная клиническая инфекционная больница, 21 - областная клиническая больница и 10 - областная детская инфекционная больница.18 ноября оборудование передали учреждениям Красноградского, Первомайского, Волчанского, Балаклейского, Купянского, Лозовского, Изюмского районов.
Как сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух, в ближайшее время концентраторы получат также Волковская, Змиевская и Богодуховская районные больницы.
«В целом Харьковщина получила 120 кислородных концентраторов на одного пациента и 250 - на двух пациентов. Еще 30 концентраторов из этой партии должны поступить в ближайшее время», - уточнил Тарас Пастух.
Часть концентраторов оставят в качестве небольшого резерва, чтобы мобильно обеспечивать те учреждения, которые потребуют дополнительных приборов.
Всего Харьковская область получила 37 млн грн на решение вопросов кислородного обеспечения, половина из которых была разделена на область, половина - на город Харьков.
«Законтрактованные городским советом Харькова концентраторы в количестве 461 штуки, закупленные через медицинские учреждения, определены для оказания помощи по ковид, проходили растаможку, но процесс приостановлен из-за проведения проверки соблюдения таможенного законодательства. Они предназначены для заведений города Харькова, часть из них будет передана в железнодорожные больницы. Сразу после того, как они поступят в учреждения, на ближайшее время все критические вопросы с кислородом как в городе Харькове, так и в Харьковской области будут сняты. Обеспеченность коек кислородом составит 50-60%», - рассказал заместитель председателя ХОГА.
Он также сообщил, уже принято постановление Кабинета министров, по которому регион получит средства на проведение централизованного кислорода в больницах.
«Мы проехали 8 районных больниц, побывали в каждом ковидном отделении. Увидели имеющуюся там ситуацию, обеспечение кислородом - как централизованное, так и через кислородные концентраторы, узнали потребность. На днях посетим другие заведения. Будем на базе этого решать вопрос обеспечения больниц централизованным кислородом.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно в среду третьей недели ноября отмечать День географических информационных систем, или День ГИС.
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