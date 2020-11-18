Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 18 ноября (ХОЛЦ)

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 482 новых случая заражения коронавирусом.
321 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 ноября составляет 49061 человек (в Харькове – 35264 человека).
Из них:
– 668 летальных случая (за последние сутки умерли 12 человек);
– 32561 человек находится под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 427 человек);
– 15832 человек выздоровели (за сутки – 897 человек).
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно в среду третьей недели ноября отмечать День географических информационных систем, или День ГИС.
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