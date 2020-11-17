Главная Новости Медицина Реку, из которой пьет Харьков, проверили на радиацию (ХОЛЦ)
17.11.2020  13:44   

Реку, из которой пьет Харьков, проверили на радиацию (ХОЛЦ)

Радиационный контроль воды в реке Северский Донец, которая используется в качестве источника питьевого водоснабжения для жителей Харькова, осуществляется ежемесячно.


//waterfalls.at.ua

По результатам мониторинговых исследований воды из реки Северский Донец, проведенных в 2020 году, удельная активность 137Cs в воде не превышала допустимый уровень 2 Бк/л, установленный для питьевого водоснабжения Государственным гигиеническим нормативом «Допустимые уровни содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах питания и воде».

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  северский донец, радиация, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.07 Медицина Реку, из которой пьет Харьков, проверили на радиацию 25.02 Медицина Реку, из которой пьет Харьков, проверили на радиацию 25.09 Криминал и происшествия Под Харьковом по реке плыл мертвый сторож
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 