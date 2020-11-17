Реку, из которой пьет Харьков, проверили на радиацию (ХОЛЦ)

Радиационный контроль воды в реке Северский Донец, которая используется в качестве источника питьевого водоснабжения для жителей Харькова, осуществляется ежемесячно.
По результатам мониторинговых исследований воды из реки Северский Донец, проведенных в 2020 году, удельная активность 137Cs в воде не превышала допустимый уровень 2 Бк/л, установленный для питьевого водоснабжения Государственным гигиеническим нормативом «Допустимые уровни содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах питания и воде».
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Международный день студентов ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Тем не менее, история его появления весьма печальна.
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