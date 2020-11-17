Главная Новости Медицина В Харькове – 259 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)
17.11.2020  12:30   

В Харькове – 259 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 17 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 34 943 случая заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 48 579 случаев заболевания COVID-19, 32 988 человек находятся под медицинским наблюдением, 14 935 пациентов выздоровели, 656 – умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 ноября в Украине зафиксировано 11 968 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 557 657 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 9 856 человек умерли, 250 983 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.11 Образование В школах Харькова восстановили очное обучение с соблюдением всех санитарных норм (ХГС) 17.11 Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 17 ноября (ХОЛЦ) 16.11 Криминал и происшествия Правоохранители рассказали, сколько нарушителей выявили в карантин выходного дня (ГУ НП)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 