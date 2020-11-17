17.11.2020 12:30

В Харькове – 259 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 17 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 34 943 случая заболевания коронавирусом.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 48 579 случаев заболевания COVID-19, 32 988 человек находятся под медицинским наблюдением, 14 935 пациентов выздоровели, 656 – умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 ноября в Украине зафиксировано 11 968 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 557 657 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 9 856 человек умерли, 250 983 - выздоровели.