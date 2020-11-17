В Харькове – 259 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 17 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 34 943 случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Международный день студентов ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Тем не менее, история его появления весьма печальна.
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