Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 17 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 400 новых случаев заражения коронавирусом.
259 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 ноября составляет 48579 человек (в Харькове – 34943 человека).
Из них:
– 656 летальных случая (за последние сутки умерли 6 человек);
– 32988 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 63 человека);
– 14935 человек выздоровели (за сутки – 457 человек).
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Международный день студентов ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Тем не менее, история его появления весьма печальна.
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