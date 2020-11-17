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17.11.2020  10:19   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 17 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умерли шесть человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 400 новых случаев заражения коронавирусом.

259 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 ноября составляет 48579 человек (в Харькове – 34943 человека).

Из них:

– 656 летальных случая (за последние сутки умерли 6 человек);

– 32988 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 63 человека);

– 14935 человек выздоровели (за сутки – 457 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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