17.11.2020 10:19

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 17 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умерли шесть человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 400 новых случаев заражения коронавирусом.



259 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 ноября составляет 48579 человек (в Харькове – 34943 человека).



Из них:



– 656 летальных случая (за последние сутки умерли 6 человек);



– 32988 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 63 человека);



– 14935 человек выздоровели (за сутки – 457 человек).