Главная Новости Медицина Под Харьковом врачи скорой пошли на вызов пешком по сугробам (ЦЭМПиМК)
17.11.2020  09:55   

Под Харьковом врачи скорой пошли на вызов пешком по сугробам (ЦЭМПиМК)

Сложные погодные условия внесли коррективы в работу службы экстренной медицинской помощи Харьковской области.


//Facebook

Из-за заметенных снегом трасс доехать до отдельных населенных пунктов оказался проблематичным, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, автомобиль бригады скорой помощи по дороге на вызов в Великобурлукский район не смог проехать из-за сугробов.

Поэтому на вызов к больному 81-летнему мужчине, который нуждался в экстренной медицинской помощи из-за обострения хронического заболевания, медики Центра ЭМП отправились пешком.

В Центре отметили, что несмотря на сложные погодные условия и работу в условиях строгого карантина, экстренная медицинская помощь оказывается жителям области в полном объеме и в режиме 24/7.

Тэги:  скорая, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.11 Криминал и происшествия ФОТО: ГСЧСники помогли скорой спасти жизнь человека (ГСЧС) 04.11 Криминал и происшествия ФОТО: На размытых после дождя дорогах под Харьковом застряли скорые (ЦЭМПиМК) 27.10 Медицина ФОТО: 30-летняя женщина родила в карете харьковской скорой помощи (КНП ХОР ЦМП и МК)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 