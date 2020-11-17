Под Харьковом врачи скорой пошли на вызов пешком по сугробам (ЦЭМПиМК)

Сложные погодные условия внесли коррективы в работу службы экстренной медицинской помощи Харьковской области.
Из-за заметенных снегом трасс доехать до отдельных населенных пунктов оказался проблематичным, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Так, автомобиль бригады скорой помощи по дороге на вызов в Великобурлукский район не смог проехать из-за сугробов.
Поэтому на вызов к больному 81-летнему мужчине, который нуждался в экстренной медицинской помощи из-за обострения хронического заболевания, медики Центра ЭМП отправились пешком.
В Центре отметили, что несмотря на сложные погодные условия и работу в условиях строгого карантина, экстренная медицинская помощь оказывается жителям области в полном объеме и в режиме 24/7.
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