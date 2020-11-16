16.11.2020 17:53
К порталу «Helsi.me» присоединились более 230 тысяч харьковчан (Горсовет)
Об этом сообщили в Департаменте цифровой трансформации.
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В департаменте напомнили, что на портале «Helsi.me» можно:
- выбрать врача;
- быстро записаться на прием онлайн;
- получить доступ к своей электронной карте;
- пересмотреть советы и назначения врача по плану лечений;
- получить электронные направления и рецепты;
- получить консультацию семейного врача в формате видеоприема.
«Диджитал проникает во все сферы нашей жизни. Заходите на портал «Helsi.me» и заботьтесь о своем здоровье онлайн», - подчеркнули в департаменте.
Напомним, чтобы воспользоваться медицинским кабинетом - нужно выбрать на сайте «Helsi.me» город Харьков, зайти в «Личный кабинет», ввести номер мобильного телефона и получить сообщение с кодом для подтверждения входа. В «Личном кабинете» рекомендуется заполнить персональные данные для лучшего обслуживания. Также харьковчане, которые не заключили декларации с семейным врачом, могут заполнить ее онлайн, чтобы при обращении в медицинское учреждение сразу подписать документ.