Главная Новости Медицина К порталу «Helsi.me» присоединились более 230 тысяч харьковчан (Горсовет)
16.11.2020  17:53   

К порталу «Helsi.me» присоединились более 230 тысяч харьковчан (Горсовет)

Об этом сообщили в Департаменте цифровой трансформации.


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В департаменте напомнили, что на портале «Helsi.me» можно:
 
- выбрать врача;
 
- быстро записаться на прием онлайн;
 
- получить доступ к своей электронной карте;
 
- пересмотреть советы и назначения врача по плану лечений;
 
- получить электронные направления и рецепты;
 
- получить консультацию семейного врача в формате видеоприема.
 
«Диджитал проникает во все сферы нашей жизни. Заходите на портал «Helsi.me» и заботьтесь о своем здоровье онлайн», - подчеркнули в департаменте.
 
Напомним, чтобы воспользоваться медицинским кабинетом - нужно выбрать на сайте «Helsi.me» город Харьков, зайти в «Личный кабинет», ввести номер мобильного телефона и получить сообщение с кодом для подтверждения входа. В «Личном кабинете» рекомендуется заполнить персональные данные для лучшего обслуживания. Также харьковчане, которые не заключили декларации с семейным врачом, могут заполнить ее онлайн, чтобы при обращении в медицинское учреждение сразу подписать документ.
Тэги:  нelsi.me, портал, харьков
 
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