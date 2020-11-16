16.11.2020 17:53

К порталу «Helsi.me» присоединились более 230 тысяч харьковчан (Горсовет)

Об этом сообщили в Департаменте цифровой трансформации.



//facebook.com

В департаменте напомнили, что на портале «Helsi.me» можно:

- выбрать врача;

- быстро записаться на прием онлайн;

- получить доступ к своей электронной карте;

- пересмотреть советы и назначения врача по плану лечений;

- получить электронные направления и рецепты;

- получить консультацию семейного врача в формате видеоприема.

«Диджитал проникает во все сферы нашей жизни. Заходите на портал «Helsi.me» и заботьтесь о своем здоровье онлайн», - подчеркнули в департаменте.

Напомним, чтобы воспользоваться медицинским кабинетом - нужно выбрать на сайте «Helsi.me» город Харьков, зайти в «Личный кабинет», ввести номер мобильного телефона и получить сообщение с кодом для подтверждения входа. В «Личном кабинете» рекомендуется заполнить персональные данные для лучшего обслуживания. Также харьковчане, которые не заключили декларации с семейным врачом, могут заполнить ее онлайн, чтобы при обращении в медицинское учреждение сразу подписать документ.