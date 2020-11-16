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16.11.2020  12:03   

В Харькове – 340 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 16 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 34 684 случая заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 48 179 случаев заболевания COVID-19, 33 051 человек находится под медицинским наблюдением, 14 478 пациентов выздоровели, 650 – умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 ноября в Украине зафиксировано 9 832 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 545 689 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 9 697 человек умерли, 244 197 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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