16.11.2020 12:03

В Харькове – 340 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 16 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 34 684 случая заболевания коронавирусом.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 48 179 случаев заболевания COVID-19, 33 051 человек находится под медицинским наблюдением, 14 478 пациентов выздоровели, 650 – умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 ноября в Украине зафиксировано 9 832 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 545 689 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 9 697 человек умерли, 244 197 - выздоровели.