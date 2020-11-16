Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 16 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умер один человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 583 новых случаев заражения коронавирусом.
340 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 ноября составляет 48179 человек (в Харькове – 34684 человека).
Из них:
– 650 летальных случая (за последние сутки умер 1 человек);
– 33051 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки увеличилось на 358 человек);
– 14478 человек выздоровели (за сутки – 224 человека).
День может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий.
Под влиянием высотного циклона в течение суток ожидается небольшой снег, на востоке области умеренный. Местами образуется временный снежный покров высотой 1-12 см. На дорогах местами гололедица.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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