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16.11.2020  10:26   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 16 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умер один человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 583 новых случаев заражения коронавирусом.

340 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 ноября составляет 48179 человек (в Харькове – 34684 человека).

Из них:

– 650 летальных случая (за последние сутки умер 1 человек);

– 33051 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки увеличилось на 358 человек);

– 14478 человек выздоровели (за сутки – 224 человека).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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