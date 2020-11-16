16.11.2020 10:26

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 16 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умер один человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 583 новых случаев заражения коронавирусом.



340 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 ноября составляет 48179 человек (в Харькове – 34684 человека).



Из них:



– 650 летальных случая (за последние сутки умер 1 человек);



– 33051 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки увеличилось на 358 человек);



– 14478 человек выздоровели (за сутки – 224 человека).