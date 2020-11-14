14.11.2020 10:51

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 14 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умерли девять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 748 новых случаев заражения коронавирусом.



441 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 ноября составляет 46885 человек (в Харькове – 33959 человек).



Из них:



– 645 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);



– 32255 1791 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки увеличилось на 464 человека);



– 13985 человек выздоровели (за сутки – 275 человек).