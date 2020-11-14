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14.11.2020  10:51   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 14 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умерли девять человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 748 новых случаев заражения коронавирусом.

441 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 ноября составляет 46885 человек (в Харькове – 33959 человек).

Из них:

– 645 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);

– 32255 1791 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки увеличилось на 464 человека);

– 13985 человек выздоровели (за сутки – 275 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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