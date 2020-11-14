Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 14 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умерли девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 748 новых случаев заражения коронавирусом.
441 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 ноября составляет 46885 человек (в Харькове – 33959 человек).
Из них:
– 645 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);
– 32255 1791 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки увеличилось на 464 человека);
– 13985 человек выздоровели (за сутки – 275 человек).
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня вам лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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