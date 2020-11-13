13.11.2020 14:20

Опубликованы новые карантинные ограничения, которые действуют в будни и выходные (ligazakon.net)

До 31 декабря 2020 года продлится общенациональный карантин по всей Украине, но уже без разделения территорий Украины на цветные зоны.



ligazakon.net

Изменения введены постановлением КМУ от 11.11.2020 г. № 1100, вступившим в силу 13.11.2020 г. (опубликовано в газете "Урядовий кур'єр" от 13.11.2020 г. № 221).

Поэтому с 13 ноября действуют новые карантинные ограничения по всей территории Украины, которые ранее предусматривались для "оранжевой" зоны карантина. В частности, запрещаются:

- массовые (культурные, в т. ч. концерты, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и т.д.) мероприятия с участием более 20 человек (в случае проведения мероприятий с количеством участников до 20 человек организатор обеспечивает соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра);

- деятельность кинотеатров и театров с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;

- деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 20 кв. метров помещения;

- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в т. ч. перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве большем, чем количество мест для сидения;

- дискотеки, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с организацией досуга;

- работа после 22 и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, а также санаторно-курортных учреждений и стационарных отделений первичного и сложного протезирования протезно-ортопедических предприятий, относящихся к сфере управления Минсоцполитики);

- посещение учебных заведений соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;

- посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования в случае, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;

- проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации (однако есть исключения);

- деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 20 кв. метров помещения.





Дополнительно к ограничениям, предусмотренным выше, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года запрещается прием посетителей:

1) субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

2) в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

3) субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

- торговли продуктами питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами;

- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозки валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

- торговой деятельности с осуществлением адресной доставки заказов;

4) спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Также во время карантина "выходного дня" запрещена деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием.