13.11.2020 12:25

В Харькове – 374 новых случая заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 13 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 33 518 случаев заболевания коронавирусом.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 46 137 случаев заболевания COVID-19, 31 791 человек находится под медицинским наблюдением, 13 710 пациентов выздоровели, 636 – умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 ноября в Украине зафиксировано 11 787 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 512 652 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 9 317 человек умерли, 233 849 - выздоровели.