В Харькове – 374 новых случая заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 13 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 33 518 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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