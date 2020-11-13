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13.11.2020  12:25   

В Харькове – 374 новых случая заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 13 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 33 518 случаев заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 46 137 случаев заболевания COVID-19, 31 791 человек находится под медицинским наблюдением, 13 710 пациентов выздоровели, 636 – умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 ноября в Украине зафиксировано 11 787 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 512 652 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 9 317 человек умерли, 233 849 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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