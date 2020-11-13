Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 13 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умерли девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 668 новых случаев заражения коронавирусом.
374 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 ноября составляет 46137 человек (в Харькове – 33518 человек).
Из них:
– 636 летальных случая (за последние сутки умерли 13 человек);
– 31791 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 418 человек);
– 13710 человек выздоровели (за сутки – 1073 человека).
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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