13.11.2020 10:50

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 13 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умерли девять человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 668 новых случаев заражения коронавирусом.



374 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 ноября составляет 46137 человек (в Харькове – 33518 человек).



Из них:



– 636 летальных случая (за последние сутки умерли 13 человек);



– 31791 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 418 человек);



– 13710 человек выздоровели (за сутки – 1073 человека).