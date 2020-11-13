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13.11.2020  10:50   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 13 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умерли девять человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 668 новых случаев заражения коронавирусом.

374 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 ноября составляет 46137 человек (в Харькове – 33518 человек).

Из них:

– 636 летальных случая (за последние сутки умерли 13 человек);

– 31791 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 418 человек);

– 13710 человек выздоровели (за сутки – 1073 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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