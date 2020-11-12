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12.11.2020  12:16   

В Харькове – 336 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 12 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 33 144 случая заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 45 469 случаев заболевания COVID-19, 32 209 человек находятся под медицинским наблюдением, 12 637 пациентов выздоровели, 623 – умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 ноября в Украине зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 500 865 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 9 145 человек умерли, 227 694 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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