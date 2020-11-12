12.11.2020 09:27

Коронавирус: за сутки умерли 11 человек. Статистика по районам на 11 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 521 жителя Харьковщины.



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336 из заболевших – жители города Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.



Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:

32 – Дергачевского,

28 – Чугуевского,

27 – Балаклейского,

21 -Харьковского,

17 – Змиевского,

по 11 – Валковского и Коломакского,

10 – города Люботин,

9 – Золочевского,

5 – Красноградского,

по 3 – Барвенковского, Двуречанского, Лозовского,

2 – Волчанского,

по 1 – Богодуховского, Первомайского и Шевченковского районов.



Всего по области зарегистрировано 45469 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 12637 больных выздоровели, 623 – умерли.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 12 ноября составляет 45469 человек.



Из них:



– 623 летальных случая (за последние сутки умерли 11 человек);



– 12637 человек выздоровели (за сутки – 1034 человек).