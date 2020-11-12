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12.11.2020  09:27   

Коронавирус: за сутки умерли 11 человек. Статистика по районам на 11 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 521 жителя Харьковщины.


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336 из заболевших – жители города Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
32 – Дергачевского,
28 – Чугуевского,
27 – Балаклейского,
21 -Харьковского,
17 – Змиевского,
по 11 – Валковского и Коломакского,
10 – города Люботин,
9 – Золочевского,
5 – Красноградского,
по 3 – Барвенковского, Двуречанского, Лозовского,
2 – Волчанского,
по 1 – Богодуховского, Первомайского и Шевченковского районов.

Всего по области зарегистрировано 45469 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 12637 больных выздоровели, 623 – умерли.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 12 ноября составляет 45469 человек.

Из них:

– 623 летальных случая (за последние сутки умерли 11 человек);

– 12637 человек выздоровели (за сутки – 1034 человек).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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