В Харькове - 332 новых случая заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 11 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 32 808 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
День наделяет энергичностью, любознательностью и огромной верой в себя. Это позволит добиться успеха там, где требуется решительность и энтузиазм.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
влажность:
давление:
ветер: