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11.11.2020  11:13   

В Харькове - 332 новых случая заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 11 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 32 808 случаев заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 44 948 случаев заболевания COVID-19, 32 733 человека находятся под медицинским наблюдением, 11 603 пациента выздоровели, 612 – умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 489 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 8 947 человек умерли, 221 459 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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