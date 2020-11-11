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11.11.2020  09:18   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 11 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 483 жителей Харьковщины.


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332 заболевших - жители Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Также диагноз COVID-19 подтвердили у жителей области: 30 - Балаклейского, по 15 - Чугуевского, Харьковского и города Люботин, 14 - Лозовского, 10 - Купянского, по 9 - Краснокутского и Змиевского, 7 - Барвенковского, 6 - Изюмского, по 5 - Богодуховского, Дергачевского и Великобурлукского, 3 - Волчанского, по 1 - Двуречанского, Золочевского, Первомайского районов.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 ноября составляет 44948 человек.

Из них:

– 612 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);

– 11603 человек выздоровели (за сутки – 799 человек).


 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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