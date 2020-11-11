Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 11 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 483 жителей Харьковщины.
332 заболевших - жители Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Также диагноз COVID-19 подтвердили у жителей области: 30 - Балаклейского, по 15 - Чугуевского, Харьковского и города Люботин, 14 - Лозовского, 10 - Купянского, по 9 - Краснокутского и Змиевского, 7 - Барвенковского, 6 - Изюмского, по 5 - Богодуховского, Дергачевского и Великобурлукского, 3 - Волчанского, по 1 - Двуречанского, Золочевского, Первомайского районов.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 ноября составляет 44948 человек.
Из них:
– 612 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);
– 11603 человек выздоровели (за сутки – 799 человек).
День наделяет энергичностью, любознательностью и огромной верой в себя. Это позволит добиться успеха там, где требуется решительность и энтузиазм.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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