11.11.2020 09:18

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 11 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 483 жителей Харьковщины.



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332 заболевших - жители Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Также диагноз COVID-19 подтвердили у жителей области: 30 - Балаклейского, по 15 - Чугуевского, Харьковского и города Люботин, 14 - Лозовского, 10 - Купянского, по 9 - Краснокутского и Змиевского, 7 - Барвенковского, 6 - Изюмского, по 5 - Богодуховского, Дергачевского и Великобурлукского, 3 - Волчанского, по 1 - Двуречанского, Золочевского, Первомайского районов.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 ноября составляет 44948 человек.



Из них:



– 612 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);



– 11603 человек выздоровели (за сутки – 799 человек).





