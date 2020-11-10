10.11.2020 14:40

ВІДЕО: Для ковідних хворих готові виділити половину усього ліжкового фонду України - МОЗ (Харьковские известия)

Збільшення кількості ліжок для коронавірусних хворих до майже 80 тисяч, а це близько половини всього ліжкового фонду - першочергова задача Міністерства охорони здоров'я.



Харьковские известия

У МОЗ хоча і зазначають, що ситуація з захворюваності на коронавірус критична, закликають не панікувати, - все ще поки під контролем. І навіть заява урядовців про те, що в Україні забороняються всі планові госпіталізації та операції, кажуть, не означає, що медична система вийшла з ладу, мовляв зараз всі зусилля медиків здебільшого направлені на надання допомоги пацієнтам з COVID, але і іншим хворим у допомозі ніхто відмовити не вправі.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

В нас зупинені певні операції і певні госпіталізації щодо планових, але це не стосується планових операцій і оперативних втручань, відтермінування яких загрожує життю, ну от, наприклад, онкологічні захворювання, - вони будуть робитися в повному обсязі і будь-які речі, пов'язані з пологами та інші. Ніхто нічого не зупиняє. Зрозуміло, що в повному обсязі наші медичні працівники, як і раніше, будуть надавати медичну допомогу. А ви, наші шановні українці, дотримуйтесь правил, які встановлені в нашій країні, дотримуйтесь дистанції, одягайте маски, не забувайте про це.

Саме на обізнаність українців щодо небезпечності COVID-19, та на їхню свідомість стосовно необхідності дотримання карантинних правил, сподіваються фахівці. Але в той же час готуються до найгіршого, якщо кількість інфікованих збільшуватиметься і надалі. Тому для коронавірусних пацієнтів тепер готові виділити вже 50% усього ліжкового фонду, а це 83 тисячі ліжок, з яких 60 тисяч обіцяють забезпечити киснем. Кажуть, задача здісненна, але в той же час попереджають - це вже остаточна межа, тому ще готуються до посилення карантинних заходів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Продовжує зростати кількість хворих. За минулу добу в нас підтвержених випадків - 10179. Зараз ми посилюємо карантинні заходи по всій країні, в тому числі пропонуємо ввести карантин "вихідного дня", бо нам дуже важливо зупинити ту швидкість, з якою розповсюджується COVID-19. Мета єдина - щоби навантаження на медичну систему було допустимо. Допустимо - це коли ми взмозі надати медичну допомогу всім без виключення громадянам не зважаючи де б вони не знаходилися ці громадяни.