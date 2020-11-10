ВІДЕО: Для ковідних хворих готові виділити половину усього ліжкового фонду України - МОЗ (Харьковские известия)
Збільшення кількості ліжок для коронавірусних хворих до майже 80 тисяч, а це близько половини всього ліжкового фонду - першочергова задача Міністерства охорони здоров'я.
Харьковские известия
У МОЗ хоча і зазначають, що ситуація з захворюваності на коронавірус критична, закликають не панікувати, - все ще поки під контролем. І навіть заява урядовців про те, що в Україні забороняються всі планові госпіталізації та операції, кажуть, не означає, що медична система вийшла з ладу, мовляв зараз всі зусилля медиків здебільшого направлені на надання допомоги пацієнтам з COVID, але і іншим хворим у допомозі ніхто відмовити не вправі.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
В нас зупинені певні операції і певні госпіталізації щодо планових, але це не стосується планових операцій і оперативних втручань, відтермінування яких загрожує життю, ну от, наприклад, онкологічні захворювання, - вони будуть робитися в повному обсязі і будь-які речі, пов'язані з пологами та інші. Ніхто нічого не зупиняє. Зрозуміло, що в повному обсязі наші медичні працівники, як і раніше, будуть надавати медичну допомогу. А ви, наші шановні українці, дотримуйтесь правил, які встановлені в нашій країні, дотримуйтесь дистанції, одягайте маски, не забувайте про це.
Саме на обізнаність українців щодо небезпечності COVID-19, та на їхню свідомість стосовно необхідності дотримання карантинних правил, сподіваються фахівці. Але в той же час готуються до найгіршого, якщо кількість інфікованих збільшуватиметься і надалі. Тому для коронавірусних пацієнтів тепер готові виділити вже 50% усього ліжкового фонду, а це 83 тисячі ліжок, з яких 60 тисяч обіцяють забезпечити киснем. Кажуть, задача здісненна, але в той же час попереджають - це вже остаточна межа, тому ще готуються до посилення карантинних заходів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Продовжує зростати кількість хворих. За минулу добу в нас підтвержених випадків - 10179. Зараз ми посилюємо карантинні заходи по всій країні, в тому числі пропонуємо ввести карантин "вихідного дня", бо нам дуже важливо зупинити ту швидкість, з якою розповсюджується COVID-19. Мета єдина - щоби навантаження на медичну систему було допустимо. Допустимо - це коли ми взмозі надати медичну допомогу всім без виключення громадянам не зважаючи де б вони не знаходилися ці громадяни.
Саме карантин на вікенд допоможе уникнути введення в країні жорсткого локдауну. Так, принаймі, вважають у МОЗ, бо з нуля годин суботи до нуля годин понеділка будуть працювати виключно продуктові магазини, аптеки, АЗС і транспорт, тож буде менше контактів між людьми. Натомість деякі економісти сумніваються, що такі заходи, що вводяться тільки на два дні на тиждень, здатні вплинути на рівень інфікування. Такі обмеження, мовляв, лише нанесуть втрат підприємцям, які вимушені будуть зачинити свої заклади. Наразі рішення, щодо впровадження карантину "вихідного дня", який триватиме принаймі протягом кількох тижнів, урядом ще не ухвалено, його обіцяють оголосити найближчим часом.