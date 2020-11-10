Тысяча заболевших коронавирусом в день: в лабцентре объяснили, откуда статистика (Суспільне)

Статистики внесли результаты тестов, сделанные в предыдущие дни.
На прошлой неделе на Харьковщине два дня подряд проявляли более тысячи случаев COVID-19 в сутки. В лабцентре объясняют: статистики вносят результаты тестов предыдущих дней.
«Это больные с начала ноября. У нас была очень большая загруженность, и мы привлекали частные лаборатории, поэтому тесты им делали частные лаборатории по заказу нашего центра. Затем эти результаты мы выдали в лечебные учреждения, а обработать, ввести в всеукраинскую базу, необходимо было время. На сегодня наша лаборатория ожидает доставки образцов. То, что поступило в 14:00, оно уже находится в работе», - рассказала Суспільному эпидемиолог Харьковского лабцентра Анна Сухорукова.
Тем не менее, специалист отмечает, что говорить об улучшении ситуации на текущей неделе не приходится.
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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