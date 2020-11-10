10.11.2020 12:47

В Харькове – первый за семь лет случай столбняка (ХОЛЦ)

8 ноября зарегистрирован случай столбняка у ребенка 2010 рождения, проживающего в Красноградском районе Харьковской области.



//itmed.org

По данным эпидемиологического расследования установлено, что ориентировочно в конце октября ребенок получил травму, наступив ногой на гвоздь во дворе частного дома.



Рана была небольшая, за медицинской помощью родители ребенка не обращались. Однако, 6 ноября состояние ребенка резко ухудшилось (появилась острая тянущая боль в нижней конечности, затрудненное дыхание, судороги) и скорая помощь госпитализировала ребенка в стационар, где был установлен диагноз: «Столбняк».



Как отметили в областном лабцентре, в Харьковской области последние два случая столбняка были зарегистрированы в 2013 году в г. Харькове среди взрослых.