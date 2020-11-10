Главная Новости Медицина В Харькове – первый за семь лет случай столбняка (ХОЛЦ)
10.11.2020  12:47   

В Харькове – первый за семь лет случай столбняка (ХОЛЦ)

8 ноября зарегистрирован случай столбняка у ребенка 2010 рождения, проживающего в Красноградском районе Харьковской области.


//itmed.org

По данным эпидемиологического расследования установлено, что ориентировочно в конце октября ребенок получил травму, наступив ногой на гвоздь во дворе частного дома.

Рана была небольшая, за медицинской помощью родители ребенка не обращались. Однако, 6 ноября состояние ребенка резко ухудшилось (появилась острая тянущая боль в нижней конечности, затрудненное дыхание, судороги) и скорая помощь госпитализировала ребенка в стационар, где был установлен диагноз: «Столбняк».

Как отметили в областном лабцентре, в Харьковской области последние два случая столбняка были зарегистрированы в 2013 году в г. Харькове среди взрослых.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  столбняк, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.07 Медицина В Украине стартовала кампания «Вакцинированы – значит защищены» 17.06 Общество В Харькове семья заболела ботулизмом, поев таранки из магазина
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 