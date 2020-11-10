В Харькове – первый за семь лет случай столбняка (ХОЛЦ)

8 ноября зарегистрирован случай столбняка у ребенка 2010 рождения, проживающего в Красноградском районе Харьковской области.
По данным эпидемиологического расследования установлено, что ориентировочно в конце октября ребенок получил травму, наступив ногой на гвоздь во дворе частного дома.
Рана была небольшая, за медицинской помощью родители ребенка не обращались. Однако, 6 ноября состояние ребенка резко ухудшилось (появилась острая тянущая боль в нижней конечности, затрудненное дыхание, судороги) и скорая помощь госпитализировала ребенка в стационар, где был установлен диагноз: «Столбняк».
Как отметили в областном лабцентре, в Харьковской области последние два случая столбняка были зарегистрированы в 2013 году в г. Харькове среди взрослых.
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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