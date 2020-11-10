Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 10 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 536 жителей Харьковщины, 385 из них - жители Харькова.
Также диагноз COVID-19 подтвердили у жителей области: 21 - Чугуевского, по 17 - Валковского и Змиевского, 15 - Балаклейского, 14 - Лозовского, 12 -Харьковского, 10 - Зачепиловского, по 9 - Богодуховского и Купянского, 8 - Золочевского, по 5 - Красноградского и Дергачевского, по 3 - Барвенковского и Краснокутского, 2 - Изюмского районов, 1 - города Люботин.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 10 ноября составляет 44465 человек.
Из них:
– 607 летальных случая (за последние сутки умерли 12 человек);
– 10804 человек выздоровели (за сутки – 787 человек).
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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