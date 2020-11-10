Грипп в Харькове: статистика (ХОЛЦ)

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 1,1% населения области - 27812 человек, из них 10258 – дети до 17 лет.
В период со 2 по 8 ноября заболели 4525 человек, из них 1316 - дети в возрасте до 17 лет.
Показатель заболеваемости составляет 171,22 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 59,9% и на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
Госпитализирован 41 человек, из них 34 ребенка.
Самый высокий показатель зболеваемости в области зарегистрирован в Первомайском - 649,39 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Золочевском районе: 16,16 на 100 тыс. населения.
По состоянию на 9 ноября привито против гриппа 3571 человек, из них 28,1% лиц из групп риска.
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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