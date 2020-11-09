Главная Новости Медицина Коронавирус: с сегодняшнего дня запрещены все плановые операции и госпитализации (УНН)
09.11.2020  16:35   

Коронавирус: с сегодняшнего дня запрещены все плановые операции и госпитализации (УНН)

Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - с понедельника все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.


// Facebook

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает УНН.

"Только что закончились два селекторных совещания, одно - под руководством Президента Украины, ругое - заместителя руководителя Офиса Президента с областными государственными администрациями. По результатам этих селекторных совещаний принято решение - Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни", - заявил главный санврач.

По его словам, Минздрав продолжает разворачивать и увеличивать количество коек в учреждениях здравоохранения, которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью.

"С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах. Больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью", - отметил Ляшко.

Напомним, в Украине на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысячи.


 

Тэги:  коронавирус, карантин, госпитализация, плановая, запрет
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: После 22.00 полицейские отправились в рейд по ресторанам и ночным клубам (МВД) 09.11 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 9 ноября (ХОГА) 09.11 Медицина В Харькове после выходных на треть упали темпы статистики заболеваемости коронавирусом (СНБО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 