Главная Новости Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 9 ноября (ХОГА)
09.11.2020  11:02   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 9 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 717 жителей Харьковщины, 466 из них - жители г. Харькова.


// Facebook

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей области: 89 - Харьковского, 29 - Красноградского, 28 - Изюмского, 20 - Боровского, 17 - Волчанского, 15 - Змиевского, 13 - Зачепиловского, 11 - Краснокутского, 10 - Богодуховского, 8 - города Люботин 5 - Коломакского, 3 - Шевченковского, 2 - Нововодолажского, 1 - Первомайского района.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 ноября составляет 43929 человек, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Из них:

– 595 летальных случая (за последние сутки умерли 5 человек);

– 10017 человек выздоровели (за сутки – 421 человек).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.11 Медицина В Харькове после выходных на треть упали темпы статистики заболеваемости коронавирусом (СНБО) 09.11 Криминал и происшествия В Харькове полиция нашла ночные клубы, работавшие в карантин 09.11 Власть Новые ограничения «красной зоны»: как Харьков будет жить с 9 ноября
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 