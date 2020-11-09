Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 9 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 717 жителей Харьковщины, 466 из них - жители г. Харькова.
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей области: 89 - Харьковского, 29 - Красноградского, 28 - Изюмского, 20 - Боровского, 17 - Волчанского, 15 - Змиевского, 13 - Зачепиловского, 11 - Краснокутского, 10 - Богодуховского, 8 - города Люботин 5 - Коломакского, 3 - Шевченковского, 2 - Нововодолажского, 1 - Первомайского района.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 ноября составляет 43929 человек, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Из них:
– 595 летальных случая (за последние сутки умерли 5 человек);
– 10017 человек выздоровели (за сутки – 421 человек).
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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