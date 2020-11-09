Главная Новости Медицина В Харькове после выходных на треть упали темпы статистики заболеваемости коронавирусом (СНБО)
09.11.2020  10:09   

В Харькове после выходных на треть упали темпы статистики заболеваемости коронавирусом (СНБО)

Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины. Харьков впервые за несколько дней передал пальму печального лидерства по заболеваемости Киеву.


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По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 717 заражений коронавирусом (+ 1,66%), общее количество случаев составляет 43930.

В течение суток от коронавируса умерли 5 человек (всего - 585), выздоровели - 427 пациентов (всего - 10 053 человека).

Количество "активно больных" увеличилась на 285 пациентов - до 33 292 человек.

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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