В Харькове после выходных на треть упали темпы статистики заболеваемости коронавирусом (СНБО)

Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины. Харьков впервые за несколько дней передал пальму печального лидерства по заболеваемости Киеву.
По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 717 заражений коронавирусом (+ 1,66%), общее количество случаев составляет 43930.
В течение суток от коронавируса умерли 5 человек (всего - 585), выздоровели - 427 пациентов (всего - 10 053 человека).
Количество "активно больных" увеличилась на 285 пациентов - до 33 292 человек.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
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