08.11.2020 17:08

На Харьковщине медики «скорой» за неделю зафиксировали 180 смертей на 10 395 выездах

142 человека умерли еще до прибытия медицинской бригады.



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с 30 октября по 5 ноября харьковские медики выполнили 10 395 выездов.

По данным Центра, они оказали помощь 9990 пациентам, 2582 из которых были госпитализированы. Врачебные бригады оказали помощь 2793 лицам, специализированные бригады - 217, фельдшерские - 6980. Медики насчитали 145 неустойчивых стенокардий, 49 острых инфарктов миокарда, 46 острых нарушений мозгового кровообращения и одни роды.

Также медики зафиксировали 180 летальных случаев. 148 человек умерли еще до прибытия бригады, тридцать второй ее присутствии.

Количество лиц, которым оказана медицинская помощь врачебными бригадами (в т.ч. БИТ и реанимационные) - 2 793, специализированными бригадами - 217, фельдшерскими - 6 980.